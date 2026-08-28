Новости Татарстана

Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане расширят мониторинг загрязнения во...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане взялись за чистоту воздуха ещё в четырёх городах. Казань, Нижнекамск и Елабуга уже обзавелись системами сводных расчётов загрязнения атмосферы, а в этом году к ним присоединятся Набережные Челны. Затем настанет очередь Зеленодольска, Менделеевска и Альметьевска.

О планах рассказал министр экологии РТ Азат Зиганшин на конференции имени Щеповских. Республика, к слову, одна из первых в России запустила такой пилотный проект — ещё в 2007 году.

Сводные расчёты помогают моделировать концентрацию вредных веществ в любой точке города и определять, какое предприятие что выбрасывает. «Система отвечает на главные вопросы: безопасно ли строить новое производство и кто именно влияет на загрязнение», — пояснил Зиганшин. Также она позволяет рассчитать фоновый уровень загрязнения, чтобы город дышал легче.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

18 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

14 часов назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

супер средство от тараканов

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

сколько стоит стрижка в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Кулинария

20 часов назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

22 часа назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Экономика
18 минут назад

МРОТ в 2027 году может вырасти до 32,7 тысячи рублей

Игорь Балынин из Финансового университета при п...

Технологии

час назад

СИБУР разработал 65 продуктовых решений для предприятий Татарстана

Гид по Казани

8 часов назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

Технологии

2 часа назад

OpenAI: ИИ-агенты скрывали следы при взломе Hugging Face

Кулинария

2 часа назад

Макароны со вчерашнего ужина не грею: один большой «блин» исчезает со сковороды кусочками
Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кноп...
Технологии
30 минут назад

Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кнопочные телефоны

Новости Казани

2 часа назад

В Казани предложили вернуть охранный статус складам купцов Романовых

Новости Казани

3 часа назад

Ресторан в аэропорту Казани заплатит 20 тысяч за санитарные нарушения

Кулинария

3 часа назад

Творог смешиваю с картошкой: лепешки настолько сытные, что начинка уже не нужна
В Казани стартовала международная программа для...
Новости Казани
час назад

В Казани стартовала международная программа для молодых лидеров INNOverse50+