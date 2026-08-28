Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ

В Татарстане взялись за чистоту воздуха ещё в четырёх городах. Казань, Нижнекамск и Елабуга уже обзавелись системами сводных расчётов загрязнения атмосферы, а в этом году к ним присоединятся Набережные Челны. Затем настанет очередь Зеленодольска, Менделеевска и Альметьевска.

О планах рассказал министр экологии РТ Азат Зиганшин на конференции имени Щеповских. Республика, к слову, одна из первых в России запустила такой пилотный проект — ещё в 2007 году.

Сводные расчёты помогают моделировать концентрацию вредных веществ в любой точке города и определять, какое предприятие что выбрасывает. «Система отвечает на главные вопросы: безопасно ли строить новое производство и кто именно влияет на загрязнение», — пояснил Зиганшин. Также она позволяет рассчитать фоновый уровень загрязнения, чтобы город дышал легче.