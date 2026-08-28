Технологии

Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кнопочные телефоны

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт компании F6 Сергей Золотухин посоветова...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Перед началом учебного года эксперт компании F6 Сергей Золотухин рекомендовал родителям не покупать школьникам дорогие смартфоны, а остановиться на простых кнопочных телефонах. Такое заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру». По словам специалиста, устройство должно легко помещаться в карман первоклассника, а успешность ребенка стоит измерять учебой, а не модным гаджетом.

Если родители все же выберут смартфон, эксперт советует удалить из него лишние приложения, чтобы снизить риски. Он также рекомендует использовать родительский контроль: в iPhone эта функция уже встроена, а владельцам Android стоит обратить внимание на приложение Google Family Link из официального магазина. Нужно настроить загрузку приложений только из доверенных источников и защитить настройки паролем.

Кроме того, Золотухин советует регулярно обновлять операционную систему и все программы, включить двухфакторную аутентификацию для сервисов, связанных с устройством. Для экстренной связи можно настроить виджет «Избранные контакты» или кнопку SOS, а также установить бесплатное приложение «Заступник», которое позволяет ребенку одним нажатием подать сигнал бедствия. Важно вместе с ребенком просматривать журнал звонков, приучить его не отвечать на незнакомые номера и сбрасывать подозрительные вызовы.

Специалист также напомнил о регулярных беседах с детьми о цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать файлы от незнакомцев. Ранее педагог отмечал, что срочное «подтягивание» знаний перед 1 сентября может дать обратный эффект.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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