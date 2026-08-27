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В Казани предложили вернуть охранный статус складам купцов Романовых

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани предложили вернуть охранный статус скл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани могут вернуть охранный статус старинным складам купцов Романовых. Эти здания на пересечении Правобулачной и Островского считаются единственным сохранившимся в Татарстане крупным торгово-складским комплексом периода позднего классицизма. Склады и амбар построили в начале XIX века по проекту архитектора Петра Пятницкого.

С инициативой выступило региональное отделение ВООПИиК. Общественники направили в Комитет по охране объектов культурного наследия заявку о включении построек в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. К обращению приложили подробную историческую справку.

Охранный статус у зданий уже был: в 2009 году их включили в список выявленных объектов культурного наследия, но позже исключили. Теперь активисты надеются восстановить справедливость.

С 1995 года помещения использовал ТЮЗ имени Кариева — здесь хранили декорации. После реконструкции театрального комплекса появилась возможность заняться и складами. По информации ВООПИиК, их планируют передать инвесторам, которые отремонтируют здания и приспособят под новые функции, сохранив исторический облик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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