Лагерь "Аркадаш" в Татарстане собрал молодежь из 14 стран

В Татарстане открылся международный лагерь "Аркадаш". На базе детского центра "Звездный" собрались 94 школьника из 14 стран. Половина участников — жители Татарстана, остальные приехали из Палестины, Омана, Малайзии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Сенегала, Камеруна, Марокко, Сирии, Буркина-Фасо, Мали и Казахстана. Ребятам от 14 до 17 лет.

За семь дней их ждут творческие мастерские: музыка, диджеинг, хореография, театр, прикладное искусство. Иностранным гостям дадут уроки русского и татарского языков. Также запланированы экскурсии в Казань и древний Болгар, фестиваль культур Global Village, праздник Сабантуй и гала-концерт.

"Аркадаш" в переводе — друг, и название выбрано не случайно. Помощник главы Татарстана Марат Гатин объяснил: "Здесь 14-летний школьник из Лаишево и его ровесник из Омана за неделю проживают опыт, который дипломаты порой нарабатывают годами. Дружба, завязавшаяся в 15 лет, крепче любого меморандума".

Организаторами выступают молодежный центр "Сэлэт" и группа стратегического видения "Россия — исламский мир". Партнеры — региональное отделение "Движения Первых" и Академия молодежной дипломатии. Первый "Аркадаш" прошел в 2026 году, теперь его планируют проводить ежегодно и расширять географию участников.