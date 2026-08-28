В Татарстане на льготное финансирование промпроектов направили 3,7 млрд рублей

Промышленные предприятия Татарстана с 2016 года получили от регионального Фонда развития промышленности 3,7 млрд рублей льготных займов — такую цифру назвали на круглом столе нефтегазохимического форума–2026. Республика два года подряд лидирует в России по числу профинансированных проектов и объему выданных средств.

Деньги на модернизацию и развитие производств выдаются через Инвестиционно-венчурный фонд республики. Ставка — 3% годовых, максимальная сумма — 200 млн рублей. О требованиях к заемщикам и особенностях программ рассказали представители Минпромторга, Торгово-промышленной палаты и Фонда развития промышленности.

Первый замминистра промышленности Родион Карпов отметил, что фонд работает с 2016 года, а особенно заметных результатов республика добилась за последние два года. Практикой поделились и сами предприятия: Булат Ахметшин из «Промы» и Александр Кобзев из «Промэнерго» объяснили, как привлекали средства и реализовывали инвестпроекты.

Участники также обсудили федеральный проект «Производительность труда» и инструменты нефинансовой поддержки — экспертизу проектов, нетворкинг и поиск партнеров. Модератор встречи Азат Фазулов посоветовал компаниям заранее проверять соответствие проекта требованиям программы, прежде чем подавать заявку.