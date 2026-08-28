Татарстан представил цифровую экосистему мониторинга на конференции в Казани

На конференции «Промышленная экология и безопасность», которая прошла в «Казань Экспо» на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, Татарстан представил цифровую экосистему мониторинга. В нее входят стационарные станции, мобильные лаборатории и беспилотники для поиска свалок. Татарстан — первый регион России, где еще с 2007 года применяются сводные расчеты загрязнения.

Пленарное заседание собрало федеральные и региональные ведомства, муниципалитеты, ученых и бизнес. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в видеообращении напомнил, что автоматизация госконтроля в Татарстане началась с 2000-х. Сейчас в регионе действуют три интегрированные подсистемы: экомониторинг, недра и надзор.

Министр экологии республики Азат Зиганшин рассказал о комплексной системе наблюдений. В регионе работают 17 стационарных станций и 6 передвижных лабораторий, к ним добавляются 14 станций и 4 лаборатории крупных предприятий. Только государственные станции выполняют более 4 миллионов измерений по 32 веществам ежегодно. Данные стекаются в программу СЭМОС и Экокарту РТ.

Отдельно остановились на сводных расчетах загрязнения. Они уже применяются для Казани, Нижнекамска и Елабуги, запущены для Набережных Челнов. В планах — Зеленодольск, Менделеевск и Альметьевск. Такие расчеты позволяют моделировать концентрации вредных веществ и определять вклад каждого предприятия.