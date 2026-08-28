Новости Казани

В Казани стартовала международная программа для молодых лидеров INNOverse50+

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани стартовала международная программа для...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани стартовала международная программа для молодых лидеров INNOverse50+. Она объединила более 50 участников из 25 стран — ученых и предпринимателей, которые съехались на V Казанский глобальный молодежный саммит.\n\nВ течение двух дней лидеры будут работать на площадках Казанского федерального университета и Центра уникального мастерства. Совместно с экспертами они попробуют выработать инновационные решения глобальных вопросов: доступность образования, мобильность молодежи, миграция, качество образования. Отдельный блок посвятят вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта.\n\nКак отметил председатель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, за каждым участником стоит большое сообщество. Среди них есть и ученые, и предприниматели. Цель — через дискуссии и общение с приглашенными экспертами выработать конкретные решения, которые они потом применят у себя дома.\n\nУчастников ждут брейншторминг-сессии, разработка собственных проектов и их защита перед международным жюри. Пять лучших получат лицензии на обучение на платформе Coursera.\n\nРанее сообщалось, что серия встреч саммита пройдет в казанском ЦУМе 28–29 августа.

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