МТС и ФПК оснастят поезда усилителями сигнала до конца 2026 года

МТС и Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустили совместный проект по улучшению качества мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования. О старте программы 28 августа рассказали «Известиям» в пресс-службе МТС.

До конца 2026 года усилители сотовой связи и интернета появятся более чем в 130 поездах. Среди них — все составы «Аврора», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда «Буревестник» на маршруте Москва – Нижний Новгород дополнительно оснастят репитерами и излучающим кабелем. Свои планы по улучшению качества интернета в составах также анонсировали «Билайн», «Т2» и «МегаФон».

Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков отметил, что проблема покрытия в поездах не нова. Операторы строят базовые станции вдоль железных дорог, но непрерывный сигнал обеспечить трудно из-за большой протяжённости маршрутов и постоянного движения составов между зонами обслуживания. Партнёр ComNews Research Леонид Коник добавил, что быстрый интернет в поездах гарантирует только спутниковая связь с негеостационарной орбиты, однако сейчас это невозможно из-за геополитической обстановки.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в России планируют ускорять интернет с помощью технологий искусственного интеллекта.