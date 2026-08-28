Технологии

МТС и ФПК оснастят поезда усилителями сигнала до конца 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

МТС и Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустили совместный проект по улучшению качества мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования. О старте программы 28 августа рассказали «Известиям» в пресс-службе МТС.

До конца 2026 года усилители сотовой связи и интернета появятся более чем в 130 поездах. Среди них — все составы «Аврора», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда «Буревестник» на маршруте Москва – Нижний Новгород дополнительно оснастят репитерами и излучающим кабелем. Свои планы по улучшению качества интернета в составах также анонсировали «Билайн», «Т2» и «МегаФон».

Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков отметил, что проблема покрытия в поездах не нова. Операторы строят базовые станции вдоль железных дорог, но непрерывный сигнал обеспечить трудно из-за большой протяжённости маршрутов и постоянного движения составов между зонами обслуживания. Партнёр ComNews Research Леонид Коник добавил, что быстрый интернет в поездах гарантирует только спутниковая связь с негеостационарной орбиты, однако сейчас это невозможно из-за геополитической обстановки.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в России планируют ускорять интернет с помощью технологий искусственного интеллекта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

20 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Гид по Казани

10 часов назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

откуда берутся чешуйницы в квартире

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

каллиграфия обучение

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Кулинария

22 часа назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Экономика
минуту назад

В Татарстане на льготное финансирование промпроектов направили 3,7 млрд рублей

Промышленные предприятия Татарстана могут получ...

Новости Татарстана

час назад

Татарстан представил цифровую экосистему мониторинга на конференции в Казани

Интересное в Казани

13 часов назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Технологии

4 часа назад

OpenAI: ИИ-агенты скрывали следы при взломе Hugging Face

Кулинария

4 часа назад

Макароны со вчерашнего ужина не грею: один большой «блин» исчезает со сковороды кусочками
Системы сводных расчётов загрязнения воздуха по...
Новости Татарстана
2 часа назад

Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ

Новости Казани

4 часа назад

В Казани предложили вернуть охранный статус складам купцов Романовых

Новости Казани

4 часа назад

Ресторан в аэропорту Казани заплатит 20 тысяч за санитарные нарушения

Кулинария

5 часов назад

Творог смешиваю с картошкой: лепешки настолько сытные, что начинка уже не нужна
В Казани стартовала международная программа для...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани стартовала международная программа для молодых лидеров INNOverse50+