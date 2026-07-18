Экономика

Экстремальная жара бьет по экономике Европы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Экстремальная жара в Европе наносит удар по эко...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Европейские системы здравоохранения не успевают адаптироваться к участившимся волнам экстремальной жары, и это уже бьет по экономике. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге предупредил: каждое не потраченное на профилактику евро оборачивается ростом затрат на экстренную помощь, госпитализацию и падением производительности труда.

По оценкам страховой компании Allianz, к 2030 году потери ВВП от жары во Франции могут достичь $240 млрд, в Италии — $147 млрд, в Германии — $131 млрд. Клюге подчеркнул: нужны структурные изменения. Городам требуется больше тени, зелени и центров охлаждения, чтобы бороться с эффектом теплового острова.

Также необходимо модернизировать здания и адаптировать условия труда к новому климату — не только в периоды аномальной жары, а на постоянной основе. Европейский регион ВОЗ охватывает 53 страны, включая Россию, Турцию и государства Центральной Азии.

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