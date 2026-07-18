Казань стала лидером по этнотуризму в России

Казань заняла первое место в рейтинге городов для летних этнографических поездок по России. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования «Твил.ру». Столица Татарстана привлекает путешественников смешением русской и татарской культур, сохранившимся историческим центром и развитой инфраструктурой. Средняя стоимость проживания — 5854 рубля за ночь при поездке на четыре дня.

На втором месте — Петрозаводск (6493 рубля), на третьем — Дербент (4940 рублей). В десятку также вошли Соль-Илецк, Архыз, алтайский Чемал, Элиста, Чебоксары, Нальчик и Уфа.

Эксперты отмечают, что средний чек поездки в Казань растет из-за увеличения доли индивидуальных авторских туров вместо стандартных обзорных экскурсий.