Экономика

Внешний госдолг России вырос на 1,12% за месяц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Внешний госдолг России на 1 июля 2026 года сост...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Объем внешнего государственного долга России на 1 июля 2026 года составил $55,494 млрд. За месяц показатель увеличился на 1,12%: на 1 июня он равнялся $54,876 млрд. Данные опубликованы на сайте Минфина РФ.

В мае объем внешнего долга был выше — $56,885 млрд. В апреле показатель достигал $61,118 млрд, в марте — $61,753 млрд, в феврале — $61,973 млрд. На начало года, 1 января 2026 года, госдолг составлял $57,27 млрд.

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