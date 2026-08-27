Экономика

Разрыв между вложениями в ИИ и доходами достиг $1,5 трлн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
По данным WSJ, разрыв между инвестициями в ИИ и...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По данным The Wall Street Journal (WSJ), разрыв между инвестициями в искусственный интеллект и доходами от него достиг $1,5 трлн. Издание отмечает, что ИИ-бум пока не приносит ожидаемой отдачи и во многом опирается на принцип «построй — и они придут».

Три года назад венчурный капиталист Дэвид Кан из Sequoia Capital оценивал этот разрыв в $200 млрд. К 2024 году он вырос до $600 млрд, в 2025-м — до $840 млрд, а в этом году — до $1,5 трлн.

Даже рекордные продажи чипов Nvidia не закрывают проблему: аналитики ожидают, что в текущем финансовом году выручка компании составит около $400 млрд, в следующем — $570 млрд, а в 2028-м — около $700 млрд. По расчетам Кана, чтобы окупить эту сумму через два года, конечный спрос на ИИ-продукты должен достичь около $2,1 трлн.

Помимо Nvidia, годовой доход OpenAI достиг примерно $27 млрд, а Anthropic — более $46 млрд. Google, Amazon, Microsoft и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) также сообщают о росте, но этих денег недостаточно. С начала ИИ-бума в 2023 году совокупные инвестиции этих компаний достигли $1,1 трлн, писала Financial Times. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке ИИ.

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