Почему переполняются мусорные баки: ответ Госжилинспекции

Переполненные мусорные баки в Казани могут появляться не из-за плохой работы мусоровозов, а из-за того, что контейнеров просто мало, — пояснили в Госжилинспекции РТ. Количество контейнеров рассчитывают по нормативам с учётом числа жильцов, объёма отходов и графика вывоза. Но когда дом активно заселяется или площадкой пользуются соседи, баков перестаёт хватать. При этом на одной площадке по санитарным нормам нельзя ставить больше восьми контейнеров для смешанных отходов. В инспекции советуют не терпеть беспорядок и обращаться в управляющую компанию. Сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом». УК разберётся: нужно ли докупить контейнеры или просто изменить график вывоза. Если баков действительно не хватает, компания подскажет, как провести собрание собственников для установки дополнительных.