Новости Казани

Почему переполняются мусорные баки: ответ Госжилинспекции

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Госжилинспекция РТ объяснила, что переполненные...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Переполненные мусорные баки в Казани могут появляться не из-за плохой работы мусоровозов, а из-за того, что контейнеров просто мало, — пояснили в Госжилинспекции РТ. Количество контейнеров рассчитывают по нормативам с учётом числа жильцов, объёма отходов и графика вывоза. Но когда дом активно заселяется или площадкой пользуются соседи, баков перестаёт хватать. При этом на одной площадке по санитарным нормам нельзя ставить больше восьми контейнеров для смешанных отходов. В инспекции советуют не терпеть беспорядок и обращаться в управляющую компанию. Сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом». УК разберётся: нужно ли докупить контейнеры или просто изменить график вывоза. Если баков действительно не хватает, компания подскажет, как провести собрание собственников для установки дополнительных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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