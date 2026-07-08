В Курчатовском институте представили технологии, победившие в конкурсе грантов памяти Евгения Велихова. Программа направлена на прорывные проекты, которые изменят облик целых отраслей. Среди них — добыча нефти с помощью бактерий, хранение данных на молекулах ДНК и лечение аутоиммунных заболеваний через перепрограммирование иммунных клеток. сообщает Известия.

Гранты предоставляет Российский научный фонд. В этом году по поручению президента отобраны проекты по биоэкономике для АПК, биотехпроизводств, фармацевтики и здравоохранения. Итоги конкурса подвели 7 июля в Доме ученых имени А.П. Александрова.

Директор НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова отметила, что цель грантов — поиск уникальных идей и превращение их в обыденные технологии. Помощник президента Андрей Фурсенко уточнил, что размер грантов составит 250–300 млн рублей. В финансировании участвуют технологические партнеры.

Заведующая лабораторией Института «ТатНИПИнефть» Гульнара Курбанова рассказала, что бактерии вырабатывают газы, повышающие давление, и кислоты, расширяющие породы. Микроорганизмы также производят поверхностно-активные вещества для очистки нефти. Ученые отберут образцы из пластов и изучат состав микроорганизмов. С помощью ИИ специалисты спрогнозируют, какие штаммы дадут наибольший эффект. Технологии планируют внедрить на десяти скважинах.

Другой проект посвящен хранению данных в синтетических молекулах ДНК. Исполнительный директор «Сбербанка» Мария Пукальчик пояснила, что это самые плотные носители информации, сохраняющие данные сотни лет. Главное препятствие — скорость записи: фосфорамидитный синтез позволяет записывать лишь 0,5 нуклеотида в минуту. Ученые разработают новые методы синтеза и алгоритмы кодирования, чтобы за 8–10 лет создать коммерчески доступные технологии.

Среди поддержанных проектов — лечение аутоиммунных заболеваний с помощью CAR-T-клеточной терапии. Директор НИИ ревматологии Александр Лила сообщил, что после сеансов у пациентов с красной волчанкой достигалась безлекарственная ремиссия. Также грант получил проект по созданию платформы для конструирования белков с заданными свойствами с помощью ИИ. Еще одно предложение — препарат для лечения хронического гепатита В на основе генного редактирования с использованием белков с коротким временем жизни. Кроме того, планируется создать первую в России платформу на основе синтетических клеточных линий CHO для производства рекомбинантных белков.