Anthropic: поведение чатбота Claude зависит от модели и языка

Компания Anthropic выяснила, что её чатбот Claude меняет стиль общения в зависимости от версии модели и языка диалога. Исследование основано на анализе 300 тысяч реальных разговоров.

Версия Opus 4.7 чаще выступает в роли «полезного критика»: указывает на недостатки в планах пользователя, задаёт уточняющие вопросы и предлагает оценить риски. Модель Sonnet 4.6, напротив, даёт быстрые и ободряющие ответы.

Также выяснилось, что на хинди и арабском Claude звучит «теплее и дружелюбнее», а на английском и русском — более строго, въедливо и скептично.

В Anthropic пока не определились, считать ли такие различия проблемой или естественной адаптацией к культурным нормам.