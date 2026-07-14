Технологии

Anthropic: поведение чатбота Claude зависит от модели и языка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Anthropic выяснила, что её чатбот Claude меняет стиль общения в зависимости от версии модели и языка диалога. Исследование основано на анализе 300 тысяч реальных разговоров.

Версия Opus 4.7 чаще выступает в роли «полезного критика»: указывает на недостатки в планах пользователя, задаёт уточняющие вопросы и предлагает оценить риски. Модель Sonnet 4.6, напротив, даёт быстрые и ободряющие ответы.

Также выяснилось, что на хинди и арабском Claude звучит «теплее и дружелюбнее», а на английском и русском — более строго, въедливо и скептично.

В Anthropic пока не определились, считать ли такие различия проблемой или естественной адаптацией к культурным нормам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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