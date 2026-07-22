Длинные сооружения рядом с Розовой пирамидой оказались древними дамбами

Археологи выяснили, что загадочные длинные постройки возле знаменитой Розовой пирамиды в Египте — это не гробницы, а древние дамбы. Они были частью сложной ирригационной системы, которая помогала доставлять воду к пирамидам. Исследователи долго спорили о назначении этих сооружений, но новые раскопки поставили точку в споре. Дамбы строили из камня и глины, а их длина достигала нескольких сотен метров. Ученые считают, что без них строительство пирамид было бы невозможным — вода нужна была для транспортировки блоков и работы мастерских. Открытие меняет представление о том, как древние египтяне управляли водными ресурсами.