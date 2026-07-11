Новости Татарстана

В середине июля в Татарстане ожидается прохлада

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
С 11 по 20 июля в Татарстане температура воздух...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 11 по 20 июля в Татарстане температура воздуха будет на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. об этом сообщает ProGorodChelny.ru.

По данным синоптиков, средняя температура по республике в этот период окажется ниже нормы. Для Татарстана норма составляет +20,2 градуса, для Казани – +21 градус.

Днем и вечером 12 июля в регионе, в том числе в Казани, прогнозируются сильные ливни, грозы, ветер до 16–21 м/с и местами град.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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