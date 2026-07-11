Ученые выяснили, какие овощи помогают легким

Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, кейл и брокколи, способны сохранить здоровье легких с возрастом. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, обнаружившие связь между высоким потреблением витамина K1 и снижением риска хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). пишет TechInsider.

Ученые проанализировали данные более 179 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Их интересовало, сколько люди получают с пищей двух форм витамина K: K1 из листовых овощей и K2 из мяса, яиц и молочных продуктов. Наблюдение длилось в среднем 10,5 года. За это время ХОБЛ диагностировали у 3135 человек, астму — у 4269.

Результаты показали: у тех, кто потреблял больше всего витамина K1, риск развития ХОБЛ был на 16% ниже. Кроме того, у них лучше работали легкие — тесты спирометрии выявили более высокие показатели объема и скорости выдоха.

Витамин K известен своей ролью в свертывании крови, но он выполняет и другие функции. Он активирует белок MGP, защищающий эластин — волокна, отвечающие за способность легких растягиваться и сжиматься. При ХОБЛ эти волокна разрушаются, затрудняя дыхание. Авторы считают, что этим частично объясняется обнаруженная связь, но не исключают влияния рациона в целом: листовые овощи содержат клетчатку и антиоксиданты.

Для витамина K2 подобного эффекта не нашли. Возможно, причина в разных источниках: продукты с K1 обычно часть здорового рациона, а K2 поступает из животной пищи, связанной с иными пищевыми привычками. Связь была особенно выражена у курильщиков и людей, работающих в условиях загрязненного воздуха.

Исследование наблюдательное, поэтому не доказывает, что именно зелень предотвращает ХОБЛ. Любители овощей могут чаще заниматься спортом, меньше курить и в целом вести здоровый образ жизни. Тем не менее работа дополняет данные о важности питания для легких. По оценкам, достаточно добавить в ежедневное меню одну порцию листовой зелени.