Наука

Ученые выяснили, какие овощи помогают легким

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые выяснили, что листовые зеленые овощи (шп...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, кейл и брокколи, способны сохранить здоровье легких с возрастом. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, обнаружившие связь между высоким потреблением витамина K1 и снижением риска хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). пишет TechInsider.

Ученые проанализировали данные более 179 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Их интересовало, сколько люди получают с пищей двух форм витамина K: K1 из листовых овощей и K2 из мяса, яиц и молочных продуктов. Наблюдение длилось в среднем 10,5 года. За это время ХОБЛ диагностировали у 3135 человек, астму — у 4269.

Результаты показали: у тех, кто потреблял больше всего витамина K1, риск развития ХОБЛ был на 16% ниже. Кроме того, у них лучше работали легкие — тесты спирометрии выявили более высокие показатели объема и скорости выдоха.

Витамин K известен своей ролью в свертывании крови, но он выполняет и другие функции. Он активирует белок MGP, защищающий эластин — волокна, отвечающие за способность легких растягиваться и сжиматься. При ХОБЛ эти волокна разрушаются, затрудняя дыхание. Авторы считают, что этим частично объясняется обнаруженная связь, но не исключают влияния рациона в целом: листовые овощи содержат клетчатку и антиоксиданты.

Для витамина K2 подобного эффекта не нашли. Возможно, причина в разных источниках: продукты с K1 обычно часть здорового рациона, а K2 поступает из животной пищи, связанной с иными пищевыми привычками. Связь была особенно выражена у курильщиков и людей, работающих в условиях загрязненного воздуха.

Исследование наблюдательное, поэтому не доказывает, что именно зелень предотвращает ХОБЛ. Любители овощей могут чаще заниматься спортом, меньше курить и в целом вести здоровый образ жизни. Тем не менее работа дополняет данные о важности питания для легких. По оценкам, достаточно добавить в ежедневное меню одну порцию листовой зелени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Наука

день назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

какой запах не любят постельные клопы

Технологии

23 часа назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Польза

день назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

ремонт тентов круглосуточно в Москве

Технологии

день назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Важное в РТ

день назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Наука

20 часов назад

Открытие физиков продлит жизнь телевизоров на квантовых точках
Наука
19 минут назад

Казанцев зовут наблюдать звездопад Пегасиды

До 13 июля казанцы могут наблюдать звездопад Пе...

Наука

час назад

Ученые выяснили, какие овощи помогают легким

Наука

час назад

Китайский детектор JUNO сделал первый шаг к разгадке массы нейтрино

Наука

час назад

Ученые создали искусственную клетку, способную расти и делиться

Кулинария

2 часа назад

Варенье из красной смородины получается густым без агара: весь секрет всего в двух ингредиентах
АПУ обнаружил теплую атлантическую ветвь в Баре...
Наука
57 минут назад

АПУ обнаружил теплую атлантическую ветвь в Баренцевом море

Наука

2 часа назад

Ученые выяснили, какие горячие напитки продлевают жизнь

Автоновости Казани и Мира

2 часа назад

В Казани число платных парковок выросло на 1,1 тыс. мест

Наука

2 часа назад

Окаменелости на Эвересте подтвердили морское происхождение пород
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом