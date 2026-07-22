Криминал

Пенсионерка из Казани лишилась 200 тысяч после звонка лже-медиков

Служба новостей Автор статьи
Пенсионерка из Казани отдала мошенникам 200 тыс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Жительница Казани потеряла 200 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками поликлиники. Злоумышленники позвонили женщине на домашний телефон и сообщили, что ей необходимо прикрепиться к медучреждению. Пенсионерка продиктовала код из SMS, после чего с ней связались уже под видом других структур и убедили «обезопасить» сбережения. Женщина собрала деньги в пакет и передала курьеру во дворе. Осознав обман, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Татарстан-24».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

таракан в шляпе

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

реставратор мебели в Ростове-на-Дону

Технологии

19 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

16 часов назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram
Экономика
42 минуты назад

ЦБ и Минстрой готовят законопроект о рассрочке на жилье после сдачи дома

ЦБ и Минстрой готовят законопроект, ограничиваю...

Технологии

30 минут назад

Apple наконец исправила уязвимость в функции «Скрыть мой Email»

Технологии

час назад

В России начались испытания тяжелого дрона «Мотылек» с грузоподъемностью до 300 кг

Технологии

час назад

Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

Технологии

2 часа назад

Монокоптер научили вращаться для маскировки на любом фоне
35 отелей в Татарстане начали заселять гостей б...
Технологии
час назад

35 отелей в Татарстане начали заселять гостей без паспорта

Технологии

2 часа назад

Технические решения на основе программ получат патентную охрану

Технологии

3 часа назад

В мессенджере MAX началось тестирование историй

Наука

3 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии