Пенсионерка из Казани лишилась 200 тысяч после звонка лже-медиков

Жительница Казани потеряла 200 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками поликлиники. Злоумышленники позвонили женщине на домашний телефон и сообщили, что ей необходимо прикрепиться к медучреждению. Пенсионерка продиктовала код из SMS, после чего с ней связались уже под видом других структур и убедили «обезопасить» сбережения. Женщина собрала деньги в пакет и передала курьеру во дворе. Осознав обман, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Татарстан-24».