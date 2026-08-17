Asus заявила о полном предзаказе ПК с Nvidia RTX Spark
Asus сообщила, что первая партия ПК на базе SoC Nvidia RTX Spark полностью выкуплена дистрибьюторами. В связи с этим производитель заказал сборку дополнительных устройств.
Речь идёт о ноутбуках ProArt P16 и ProArt P14, а также о мини-ПК ProArt Mini PC. В основе лежит SoC RTX Spark с GPU Nvidia Blackwell с 6144 вычислительными ядрами и CPU Grace с 20 ядрами. Объём общей памяти достигает 128 ГБ, производительность в ИИ-задачах — 1 петафлопс, что позволяет запускать модели до 120 миллиардов параметров.
Новинки поступят в продажу осенью. Точные цены и список регионов, где они будут доступны, пока не раскрыты.
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