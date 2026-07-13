Наука

В МГУ создали ИИ, лучше понимающий пространство помещений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Специалисты МГУ разработали метод анализа трехм...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ имени Ломоносова разработали метод анализа трехмерных сцен, который позволяет ИИ точнее воспринимать пространство. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Новый подход объединяет признаки разных масштабов, что повышает точность выделения объектов при обработке пространственных данных. Разработка предназначена для задач компьютерного зрения.

Технологии применяются в робототехнике, системах автономной навигации и других интеллектуальных разработках. Они помогают распознавать предметы и определять их границы в трехмерном пространстве. Существующие методы часто анализируют характеристики объектов отдельно, что снижает точность.

Ученые внедрили механизм управления потоками информации между уровнями представления данных и механизм внимания, определяющий важные элементы при анализе объекта.

Метод прошел испытания на международных наборах данных для оценки алгоритмов анализа трехмерных сцен. Он показал результаты на уровне ведущих решений, а по ряду показателей превзошел их. В МГУ отметили, что подход обеспечивает точное выделение объектов и границ даже в сложных сценах. Исследование опубликовано в журнале Neurocomputing.

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