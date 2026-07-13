В МГУ создали ИИ, лучше понимающий пространство помещений
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ имени Ломоносова разработали метод анализа трехмерных сцен, который позволяет ИИ точнее воспринимать пространство. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Новый подход объединяет признаки разных масштабов, что повышает точность выделения объектов при обработке пространственных данных. Разработка предназначена для задач компьютерного зрения.
Технологии применяются в робототехнике, системах автономной навигации и других интеллектуальных разработках. Они помогают распознавать предметы и определять их границы в трехмерном пространстве. Существующие методы часто анализируют характеристики объектов отдельно, что снижает точность.
Ученые внедрили механизм управления потоками информации между уровнями представления данных и механизм внимания, определяющий важные элементы при анализе объекта.
Метод прошел испытания на международных наборах данных для оценки алгоритмов анализа трехмерных сцен. Он показал результаты на уровне ведущих решений, а по ряду показателей превзошел их. В МГУ отметили, что подход обеспечивает точное выделение объектов и границ даже в сложных сценах. Исследование опубликовано в журнале Neurocomputing.
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