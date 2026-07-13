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В Турции найден клад персидских золотых монет возрастом 2,5 тыс. лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Археологи нашли в Турции клад из 50 персидских ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Археологи обнаружили в турецком городе Нотион керамический сосуд с 50 персидскими золотыми монетами, возраст которых составляет около 2,5 тыс. лет. Находка сделана участниками проекта Мичиганского университета в районе Мендерес провинции Измир.

Монеты находились в небольшом сосуде, замурованном под стеной древнего здания. Позже, в эллинистический период, поверх него разбили внутренний двор жилого дома. Исследователи идентифицировали монеты как персидские дарики, отчеканенные в конце V или начале IV века до н. э.

На каждой монете изображен коленопреклоненный лучник — типичный сюжет для чеканки империи Ахеменидов. Ученые полагают, что дарики могли изготовить в Сардах — крупном административном центре к северо-востоку от Нотиона. По данным древнегреческого историка Ксенофонта, один дарик примерно равнялся месячному жалованью солдата. Таким образом, найденный клад мог покрыть расходы на содержание 50 военных в течение месяца.

Археологи подчеркивают особую ценность находки, сделанной в ходе контролируемых раскопок. Это позволяет точно задокументировать контекст захоронения, в отличие от многих других кладов дариков, обнаруженных при невыясненных обстоятельствах.

В классический период Нотион имел важное стратегическое значение и переходил от Персии к Афинам и обратно. В V веке до н. э. часть города занимали поддерживаемые персами наемники, а позже афиняне использовали местную гавань как военно-морскую базу. Сейчас монеты переданы в Археологический музей Эфеса для дальнейшего изучения.

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