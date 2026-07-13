Ученые: заболевания десен связаны с повреждением клапана сердца

Бактерии, вызывающие пародонтит, могут способствовать воспалению и отложению кальция в аортальном клапане сердца. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована 13 июля в журнале Science Daily.

Кальцинированный аортальный стеноз — заболевание, при котором створки клапана утолщаются и теряют подвижность из-за накопления кальция. Это затрудняет перекачивание крови. На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать, но позже появляются одышка, боль в груди, усталость и обмороки. При тяжелой форме требуется замена клапана.

Авторы сосредоточились на бактерии Porphyromonas gingivalis — ключевом возбудителе пародонтита. Она вызывает воспаление десен, а предыдущие исследования связывали ее с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые проанализировали образцы клапанов, взятые у пациентов во время операций. Количество бактерий в кальцинированных клапанах сравнили с показателями пациентов с другими заболеваниями клапанов.

«Нас удивило, насколько много Porphyromonas gingivalis содержалось в кальцинированных аортальных клапанах», — отметил руководитель исследования Чэньян Ли из Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китая. Затем эксперименты на мышах показали, что многократное воздействие живых бактерий приводит к их накоплению в клапанах и усилению кальцификации. Профилактическое применение антибиотиков уменьшило эти изменения, а удаление интерлейкина-1 бета снизило степень кальциноза.

«Главный вывод прост: необходимо заботиться о здоровье полости рта. Хорошая гигиена и лечение пародонтита важны для организма в целом», — подчеркнул Ли. Однако он добавил, что пока рано рекомендовать специальные способы профилактики аортального стеноза на основании этих результатов. Эдуардо Санчес из Американской кардиологической ассоциации отметил, что работа дополняет данные о связи состояния полости рта и здоровья сердца.