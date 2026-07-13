Психолог перечислил три скрытых признака скорого расставания

Психолог Марк Трэверс назвал три неочевидных признака, которые могут говорить о приближении отношений к завершению. По его словам, люди не всегда сразу замечают, что связь с партнером постепенно слабеет, сообщает Unilad.

Специалист отметил, что сомнения в отношениях нередко объясняют усталостью, привычкой или временными сложностями. Однако за такими ощущениями может скрываться постепенное снижение удовлетворенности союзом.

Трэверс сослался на исследование, опубликованное в «Журнале личностной и социальной психологии». Согласно его выводам, отношения во многих случаях не заканчиваются резко. Перед разрывом часто проходит период, во время которого удовлетворенность партнерством постепенно уменьшается.

Первым тревожным сигналом психолог назвал облегчение при мыслях о жизни без партнера. По словам Трэверса, такие представления могут возникать не из-за желания причинить боль другому человеку, а из-за стремления снова почувствовать себя собой.

Второй признак — постоянная усталость, которой человек не находит ясного объяснения. Специалист отметил, что эмоциональное напряжение в паре способно сильно выматывать даже без открытых ссор и заметных конфликтов.

Третьим сигналом Трэверс назвал регулярные мысли о том, стоит ли завершать отношения. Если человек снова и снова возвращается к этому вопросу, это может указывать на внутренний конфликт и накопившееся недовольство.

При этом психолог подчеркнул, что такие признаки не всегда означают неизбежное расставание. Однако они могут быть поводом внимательнее отнестись к собственному состоянию и к тому, что происходит в отношениях.