Технологии

Под полом казармы в Британии нашли римскую статую духа-хранителя

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Археологи нашли под полом казармы в крепости Ви...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В крепости Виндоланда, расположенной к югу от вала Адриана, археологи обнаружили уникальный резной рельеф с изображением римского духа-хранителя Гения. Находка, возраст которой превышает 1,6 тысячи лет, сохранилась в отличном состоянии благодаря защитному слою каменной кладки.

Директор по раскопкам доктор Эндрю Бирли наткнулся на артефакт во время исследования военного здания IV века. Один из камней пола показался ему необычно закругленным. Когда Бирли поднял и перевернул его, на обратной стороне обнаружилось изображение человеческой фигуры. Сперва археолог даже не понял, чье именно изображение увидел.

Специалисты по античности Линдси Алласон-Джонс, Фрейзер Хантер и Алекс Роум-Гриффин идентифицировали фигуру как Гения — духа-покровителя человека, дома или сообщества. Рельеф из песчаника имеет высоту 44 см, ширину 23 см и толщину 8 см. На нем запечатлен дух с рогом изобилия в одной руке и патерой (ритуальной чашей для жертвоприношений) — в другой. В римской традиции рог изобилия символизировал процветание, а патера указывала на религиозные обряды.

Виндоланда, расположенная в Нортамберленде, является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая крепость на этом месте была построена около 85 года н. э., за 40 лет до начала возведения знаменитой пограничной стены императора Адриана. Поселение служило важным стратегическим пунктом и неоднократно перестраивалось — ученые выделили не менее девяти последовательных этапов существования форта.

Археологи полагают, что изначально рельеф находился в домашнем святилище, но позже был извлечен и использован как строительный материал. Тот факт, что изображение положили лицом вниз, помог сохранить детали резьбы, однако ученые не уверены, было ли это попыткой скрыть языческий символ или простым практическим решением.

В настоящее время рельеф находится на консервации и проходит дополнительное изучение. В ближайшее время его планируют выставить в Музее Виндоланды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Интересное в Казани

час назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

чего боятся тараканы и как от них избавиться в квартире домашних условиях

Новости России

18 часов назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

Новости Татарстана

17 часов назад

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

шлифовка стекла

Гороскопы

10 часов назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Польза

день назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

Технологии

14 часов назад

Не зависят от погоды: российские ученые разработали уникальный алгоритм

Кулинария

22 часа назад

Идеальная окрошка начинается с заправки: три варианта, после которых вкус станет совсем другим
Важное в РТ
8 минут назад

Татарстан завалило крупным градом в разгар июля

В Алексеевском районе Татарстана выпал крупный ...

Польза

28 минут назад

В деревнях нашли замену курам: эта спокойная птица дает результат без лишнего шума

Не у нас

42 минуты назад

Психолог перечислил три скрытых признака скорого расставания

Наука

50 минут назад

Ученые: заболевания десен связаны с повреждением клапана сердца

Новости Казани

час назад

Казань вошла в число крупнейших хабов для полетов в Турцию
В МГУ создали ИИ, лучше понимающий пространство...
Наука
30 минут назад

В МГУ создали ИИ, лучше понимающий пространство помещений

Новости Татарстана

час назад

«Алга, только алга!»: как стартовал «Большой куш» для участниц из Татарстана

Технологии

час назад

Ученые выявили разные популяции сливающихся черных дыр

Наука

час назад

Создан первый квантовый тепловой двигатель на сверхпроводниках
Министр образования РТ: отказывать в приеме в 1...
Новости Татарстана
45 минут назад

Министр образования РТ: отказывать в приеме в 10-й класс недопустимо