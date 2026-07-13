Под полом казармы в Британии нашли римскую статую духа-хранителя

В крепости Виндоланда, расположенной к югу от вала Адриана, археологи обнаружили уникальный резной рельеф с изображением римского духа-хранителя Гения. Находка, возраст которой превышает 1,6 тысячи лет, сохранилась в отличном состоянии благодаря защитному слою каменной кладки.

Директор по раскопкам доктор Эндрю Бирли наткнулся на артефакт во время исследования военного здания IV века. Один из камней пола показался ему необычно закругленным. Когда Бирли поднял и перевернул его, на обратной стороне обнаружилось изображение человеческой фигуры. Сперва археолог даже не понял, чье именно изображение увидел.

Специалисты по античности Линдси Алласон-Джонс, Фрейзер Хантер и Алекс Роум-Гриффин идентифицировали фигуру как Гения — духа-покровителя человека, дома или сообщества. Рельеф из песчаника имеет высоту 44 см, ширину 23 см и толщину 8 см. На нем запечатлен дух с рогом изобилия в одной руке и патерой (ритуальной чашей для жертвоприношений) — в другой. В римской традиции рог изобилия символизировал процветание, а патера указывала на религиозные обряды.

Виндоланда, расположенная в Нортамберленде, является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая крепость на этом месте была построена около 85 года н. э., за 40 лет до начала возведения знаменитой пограничной стены императора Адриана. Поселение служило важным стратегическим пунктом и неоднократно перестраивалось — ученые выделили не менее девяти последовательных этапов существования форта.

Археологи полагают, что изначально рельеф находился в домашнем святилище, но позже был извлечен и использован как строительный материал. Тот факт, что изображение положили лицом вниз, помог сохранить детали резьбы, однако ученые не уверены, было ли это попыткой скрыть языческий символ или простым практическим решением.

В настоящее время рельеф находится на консервации и проходит дополнительное изучение. В ближайшее время его планируют выставить в Музее Виндоланды.