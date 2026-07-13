Министр образования РТ: отказывать в приеме в 10-й класс недопустимо

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что школы не имеют права отказывать ученикам в приеме в 10-й класс после успешного завершения 9-го. Право на продолжение обучения гарантировано каждому гражданину России, подчеркнул глава ведомства.

Исключение составляют случаи, когда выпускник дважды не сдал экзамен, даже базовую математику. В такой ситуации зачисление в профильный или универсальный 10-й класс может быть признано нецелесообразным.

Хадиуллин отметил, что школы обязаны принимать учеников с академическими задолженностями, но решение часто принимается совместно с родителями. Почти 60% девятиклассников в республике поступают в учреждения среднего профессионального образования. Для тех, кто испытывал трудности в учебе, в Татарстане открыты более 40 специальностей в 52 колледжах.

«Если ребенок хорошо учился, получил аттестат с четверками и пятерками, а ему отказывают якобы из-за отсутствия мест — это недопустимо», — подчеркнул министр. Он призвал формировать дополнительные классы и учитывать желание ученика.