Новости Татарстана

Министр образования РТ: отказывать в приеме в 10-й класс недопустимо

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что школы не имеют права отказывать ученикам в приеме в 10-й класс после успешного завершения 9-го. Право на продолжение обучения гарантировано каждому гражданину России, подчеркнул глава ведомства.

Исключение составляют случаи, когда выпускник дважды не сдал экзамен, даже базовую математику. В такой ситуации зачисление в профильный или универсальный 10-й класс может быть признано нецелесообразным.

Хадиуллин отметил, что школы обязаны принимать учеников с академическими задолженностями, но решение часто принимается совместно с родителями. Почти 60% девятиклассников в республике поступают в учреждения среднего профессионального образования. Для тех, кто испытывал трудности в учебе, в Татарстане открыты более 40 специальностей в 52 колледжах.

«Если ребенок хорошо учился, получил аттестат с четверками и пятерками, а ему отказывают якобы из-за отсутствия мест — это недопустимо», — подчеркнул министр. Он призвал формировать дополнительные классы и учитывать желание ученика.

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