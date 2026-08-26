В 2027 году в Арктику отправится станция «Северный полюс-43»

В 2027 году, к 90-летию первой советской дрейфующей станции СП-1 под руководством Ивана Папанина, в Арктику отправится новая дрейфующая экспедиция «Северный полюс-43».

Научная программа включает более 50 задач по изучению уязвимой экосистемы Арктики. Директор Арктического и антарктического института Александр Макаров заявил, что сейчас формируется команда молодых ученых, которым предстоит сохранить традиции полярных исследований, а для работы в высоких широтах нужны мужество и выдержка.

Недавно завершилась экспедиция «Северный полюс-42»: дрейф длился свыше 21 месяца, за это время станция прошла через малоизученные районы, в том числе Амеразийский бассейн и приполюсную зону котловины Амундсена.

Макаров отметил, что данные важны для понимания природных процессов: арктический климат меняется в два-три раза быстрее, чем в остальном мире, но необратимых изменений в других компонентах системы пока не зафиксировано, несмотря на потепление и сокращение летнего льда. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом институте, пишет «Российская газета», информацию также распространяет «Наша Газета Крым».