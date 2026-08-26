В Казани согласовали проект реконструкции парковки Кабмина Татарстана

Парковка Кабмина Татарстана на улице Саммера устарела настолько, что её решили реконструировать за 1,7 млрд рублей. Проект уже одобрен государственной экспертизой — заключение датировано 25 августа, оно появилось в едином госреестре.

Объект официально называется «Реконструкция здания парковочного комплекса ГБУ „Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан“». Кроме строительных работ, проект предусматривает покупку мебели, оборудования и инвентаря.

Интересно, что пять лет назад строительство этого паркинга обошлось в 741 млн — вдвое дешевле. Реконструкцию объясняют тем, что здание не вписывается в окружение: рядом набережная и детский парк «Елмай».