Новости Казани

В Казани согласовали проект реконструкции парковки Кабмина Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Парковка Кабмина Татарстана на улице Саммера устарела настолько, что её решили реконструировать за 1,7 млрд рублей. Проект уже одобрен государственной экспертизой — заключение датировано 25 августа, оно появилось в едином госреестре.

Объект официально называется «Реконструкция здания парковочного комплекса ГБУ „Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан“». Кроме строительных работ, проект предусматривает покупку мебели, оборудования и инвентаря.

Интересно, что пять лет назад строительство этого паркинга обошлось в 741 млн — вдвое дешевле. Реконструкцию объясняют тем, что здание не вписывается в окружение: рядом набережная и детский парк «Елмай».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

день назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

выведение борщевика цена

Не у нас

день назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

2 дня назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

установка рации в автомобиль в москве в Москве

Технологии

день назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Кулинария

день назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными

Кулинария

9 часов назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Кулинария

час назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Технологии

16 часов назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы
Экономика
9 минут назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по поддержке туристического бизнеса

Татарстан вошел в топ-5 регионов по господдержк...

Новости Татарстана

час назад

«Реальная конкуренция»: Эксперты РТ обсудили доклад о выборах 2026 года

Интересное в Казани

день назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

Технологии

2 часа назад

Глава OpenAI: на внедрение ИИ уйдет больше времени, чем прогнозировалось

Технологии

3 часа назад

Rockstar подтвердила утечку GTA VI и сохранила дату релиза
Нейросети в школе: 74% учителей используют ИИ п...
Технологии
час назад

Нейросети в школе: 74% учителей используют ИИ после обучения

Кулинария

3 часа назад

Вчерашний рис не разогреваю как гарнир: добавляю два яйца и отправляю на сковороду

Кулинария

4 часа назад

Сыр кладу на сковороду раньше хлеба: горячие бутерброды получаются совсем другими — быстрый завтрак или перекус

Технологии

4 часа назад

Современные смартфоны остались без FM-радио: объяснение BGR
Жители Татарстана летом заинтересовались новым ...
Новости России
6 дней назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем