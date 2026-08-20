Новости Казани

В Авиастроительном районе открыли новый прогулочный маршрут

Анастасия Шарова Автор статьи
Автором экскурсии стала Наталья Урейская. Она м...

«Авторы»

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В Казани появилась бесплатная аудиоэкскурсия по историческому Авиастроительному району и Соцгороду, сообщает пресс-служба «Авторы».

Проект подготовили застройщик особой недвижимости «Авторы» и дирекция парков и скверов. Маршрут позволяет самостоятельно пройти по району, узнать его историю, увидеть архивные фотографии и услышать рассказы о людях, связанных с этой территорией.

Автором экскурсии стала Наталья Урейская. Она много лет изучает Соцгород и проводит по нему экскурсии. Ранее по ее маршруту с районом знакомился Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Одним из голосов аудиоэкскурсии стал Айдар Мифтахов — сооснователь компании «Авторы» и депутат Казанской городской Думы.

Проект стал продолжением работы «Авторов» с Авиастроительным районом, где компания строит дом «Авторы на Годовикова». Ранее команда выпустила серию современных фотографий района, чтобы показать его сегодняшним — зеленым, живым и наполненным людьми. После этого прошли очные прогулки по Соцгороду с Натальей Урейской.

Теперь маршрут доступен в цифровом формате. Экскурсия рассчитана на 40–45 минут спокойной прогулки. Чтобы начать маршрут, нужно отсканировать матричный код на стойке в сквере Дементьева. Слушать экскурсию можно бесплатно с телефона и в наушниках.

В маршруте собраны не только архитектурные факты. Наталья Урейская рассказывает, как менялся быт района с первых лет застройки до наших дней. Архивные фотографии можно посмотреть в проигрывателе. Айдар Мифтахов говорит о том, как компания «Авторы» видит эту локацию сегодня и что значит работать с территорией, у которой есть исторический контекст.

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