Технологии

Alibaba обошла Google и Meta* по загрузкам ИИ-моделей Qwen

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За последние полгода открытые ИИ-модели Qwen от китайской Alibaba скачали более 3 миллиардов раз. По этому показателю компания обошла Google и Meta*, чьи модели популярны у разработчиков, отмечают СМИ.

Открытые модели разработчики могут скачивать, дорабатывать и использовать в своих продуктах, и, по данным Hugging Face, у Qwen это происходит в огромных масштабах. Для сравнения, модели Google загрузили около 418 миллионов раз, а Meta* — примерно 227 миллионов.

Семейство Qwen включает более 460 вариантов, а разработчики создали на их основе свыше 300 тысяч собственных версий. В Hugging Face называют Qwen одной из главных основ современной открытой ИИ-экосистемы.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.

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