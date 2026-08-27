Экономика

Казахстан не отгрузил в РФ 35 тыс. т бензина по июльским квотам

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казахстанские НПЗ не отгрузили в Россию 35 тыс....

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Атырауский и Павлодарский НПЗ не использовали июльские квоты на экспорт в Россию 35 тыс. т бензина АИ-92. Отгрузку остановили из-за риска вторичных санкций ЕС и трудностей с платежами через российские банки.

Единственным частично исполнившим обязательства стал завод «Конденсат»: он отправил 9 тыс. т при потенциально возможных 17,5 тыс. т. В августе предприятие получило от «Татнефти» первую партию нефти объёмом 4,1 тыс. т. По словам министра энергетики Аккенженнова, в перспективе завод может поставлять в РФ до 70% продукции — до 10 тыс. т бензина в месяц.

По данным Reuters, в июле–августе Казахстан согласился направить в Россию 50 тыс. т бензина в качестве гуманитарной помощи. При этом страна остаётся небольшим производителем, и её объёмы вряд ли серьёзно повлияют на рынок. Для Москвы ключевым поставщиком остаётся Беларусь: в июле железнодорожные поставки бензина оттуда достигли рекордных 212 тыс. т (+13% к июню), а за первые семь месяцев 2026 года импорт вырос в 25 раз к аналогичному периоду 2025 года — до 665 тыс. т; поставки дизтоплива выросли почти в семь раз, до 418 тыс. т. Тем временем на белорусских НПЗ начались ремонты.

Россия также начала морские поставки бензина из Индии — как минимум два танкера с 60 тыс. т. Из Марокко в конце июля доставили около 30 тыс. т топлива, а первый танкер из Турции ждут в конце августа. Всего страна планирует импортировать до 400 тыс. т бензина в месяц; в августе закупки могут вырасти до 270 тыс. т.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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