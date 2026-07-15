Доля отечественных товаров в госзакупках достигла 76%
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По итогам 2025 года доля российской продукции в государственных закупках превысила 76%. Общий объем закупок по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ составил 6,1 трлн рублей, из которых 4,6 трлн рублей пришлось на товары отечественных производителей. Такие данные привел замглавы Минпромторга Алексей Матушанский.
Эффект от распространения национального режима — запретов и ограничений на закупки крупнейших госкомпаний и госкорпораций — уже заметен. На 1 июля 2026 года механизм запрета действует в отношении 156 позиций легкой промышленности, обуви, станков, спецтехники и автомобилей. Еще на 486 промтоваров распространяется ограничение по принципу «второй лишний».
С 2020 года запрещена закупка иностранной продукции на сумму более 3,3 трлн рублей. При этом 583 организации подтвердили возможность производства аналогичных товаров. Система остается гибкой: при отсутствии отечественных аналогов выдается разрешение на импорт. Всего выдано более 77 тыс. таких разрешений на сумму свыше 1,5 трлн рублей.
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