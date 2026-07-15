Экономика

Доля отечественных товаров в госзакупках достигла 76%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Доля российской продукции в госзакупках по итог...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По итогам 2025 года доля российской продукции в государственных закупках превысила 76%. Общий объем закупок по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ составил 6,1 трлн рублей, из которых 4,6 трлн рублей пришлось на товары отечественных производителей. Такие данные привел замглавы Минпромторга Алексей Матушанский.

Эффект от распространения национального режима — запретов и ограничений на закупки крупнейших госкомпаний и госкорпораций — уже заметен. На 1 июля 2026 года механизм запрета действует в отношении 156 позиций легкой промышленности, обуви, станков, спецтехники и автомобилей. Еще на 486 промтоваров распространяется ограничение по принципу «второй лишний».

С 2020 года запрещена закупка иностранной продукции на сумму более 3,3 трлн рублей. При этом 583 организации подтвердили возможность производства аналогичных товаров. Система остается гибкой: при отсутствии отечественных аналогов выдается разрешение на импорт. Всего выдано более 77 тыс. таких разрешений на сумму свыше 1,5 трлн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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