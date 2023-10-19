Вера Брежнева вернулась на Украину из Италии после развода, но теперь у нее большие проблемы

Украинская певица Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе вернулась из Италии на Украину, но у нее начались большие проблемы с российским бизнесом.

В Москве накануне арестовали бизнес-партнера Веры артистку Анну Хмелеву. Ее задержали за неуплату налогов в крупном размере.

Хмелева вместе с Брежневой владеет магазином одежды, который после начала СВО работать не перестал и приносил доходы в том числе и Брежневой.

Теперь магазин, где блуза стоит от 30 тысяч рублей, временно закрыт - до разбирательства.