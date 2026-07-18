Юрий Антонов заменит Димаша Кудайбергена на «Новой волне» в Казани

Вместо творческого вечера казахского певца Димаша Кудайбергена на фестивале «Новая волна» в Казани пройдет юбилейный сольный концерт народного артиста России Юрия Антонова. Билеты, купленные на выступление Кудайбергена, остаются действительными — их не нужно менять. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Антонов — не новичок на «Новой волне». В прошлом году его ждали на ретроконцерте, но перед выходом на сцену артиста увезли в больницу из-за плохого самочувствия. На следующий день он все же выступил перед зрителями.

Фестиваль пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В программе — три конкурсных дня, творческий вечер Раймонда Паулса и Игоря Саруханова, день премьер новых песен жюри и гала-концерт. Среди участников — Филипп Киркоров, Анна Асти, Владимир Пресняков, Игорь Николаев, группа «Комната Культуры», Джиган и другие. За призовые места поборются 13 участников из пяти стран. Председатель жюри — Игорь Крутой. Основная площадка — New Wave Hall.