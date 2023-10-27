Подруга Аллы Пугачевой рассказала, как беглая певица может вернуться в Россию

Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова заявила, что Примадонна сильно тоскует по родине. Аксенова считает, что поклонники просто обязаны повлиять на решение певицйы вернуться уже наконец в Россию.

Как пишет "МК", Пугачева отмалчивается по одной причине - чтобы не давать повода недоброжелателям заработать на себе.

"У нас народ странный: как с ней по ресторанам ходить, то все – друзья-товарищи. А как что случается – "моя хата с краю", – говорит Аксенова.

Если все ценители песен Пугачевой объединятся, считает Аксенова, то Аллу Борисовну можно будет убедить вернуться.