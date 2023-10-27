Подруга Аллы Пугачевой рассказала, как беглая певица может вернуться в Россию
Фото: социальные сети
Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова заявила, что Примадонна сильно тоскует по родине. Аксенова считает, что поклонники просто обязаны повлиять на решение певицйы вернуться уже наконец в Россию.
Как пишет "МК", Пугачева отмалчивается по одной причине - чтобы не давать повода недоброжелателям заработать на себе.
"У нас народ странный: как с ней по ресторанам ходить, то все – друзья-товарищи. А как что случается – "моя хата с краю", – говорит Аксенова.
Если все ценители песен Пугачевой объединятся, считает Аксенова, то Аллу Борисовну можно будет убедить вернуться.
"Алла, мы тебя очень ждем в России, мы тебя слушаем здесь каждый день. Только ты нам нужна. А там, за рубежом, тебя некому слушать. Потому что твою душу понять можем только мы", – предложила сказать поклонникам Пугачевой ее подруга.