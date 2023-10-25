Актриса Немоляева высказалась о песнях Галкина* на украинском языке: "Я в ужасе, правда!"

Актриса Светлана Немоляева не смогла промолчать после того, как Максим Галкин* на концерте в Польше исполнял песни на украинском языке.

Немоляева считает, что Галкин* допускает выпады, подобные тем, которые допускали ранее люди, допустившие военный конфликт.

"Я в ужасе от того, что Максим* сегодня делает. Что с ним?! Галкин Максим*, который вел такие дивные добрые передачи... У него была прелестная программа "Сегодня вечером", я участвовала в той, что была посвящена Саше моему, мы тогда отмечали его 80-летие. Я там плакала, такая трогательная получилась история. Также у Максима* была чудесная передача с малышами, с детьми. А теперешние его шутки, его поведение... Я в ужасе, правда!" — сказала Немоляева.

*-признан иностранным агентом на территории РФ