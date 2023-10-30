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Актер Гоша Куценко признался, что он возбуждается во время постельных сцен

Актер Гоша Куценко признался, что он возбуждается во время постельных сцен

Фото: социальные сети

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Актер Гоша Куценко признался, что еу трудно даются постельные сцены - во время съемок он возбуждается. Его цитирует издание "СтарХит".

По словам Гоши, он старается расслабиться и вести себя естественно, что в итоге приводит к вполне естественному возбуждению, также он может поддушивать партнерш.

На такие действия артиста пожаловалась актриса Марина Доможирова, партнерша Гоши по сериалу "Скорая помощь".

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