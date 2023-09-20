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Выступит на этапах Гран-при: фигуристка Камила Валиева приедет в Казань с программой

Валиева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Москве в ноябре 2023 года
Выступит на этапах Гран-при: фигуристка Камила Валиева приедет в Казань с программой

Официальное сообщество "Вконтакте" "Камила Валиева / Kamila Valieva"

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В телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы составы участников этапов Гран-при-России по фигурному катанию в сезоне 2023/24 из числа кандидатов в сборную команду России.

Стало известно также расписание этапов Гран-при-России:

  • 13-16 октября - Уфа;
  • 20-23 октября - Омск;
  • 27-30 октября - Красноярск;
  • 10-13 ноября - Казань;
  • 17-20 ноября - Самара;
  • 24-27 ноября - Москва.

Победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной России Камила Валиева выступит на этапах в Казани и в Москве. Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года, выступит на этапах в Красноярске и Москве.

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