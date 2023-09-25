Стадион как раз тоже носит такое название: нападающий «Ак Барса» предложил переименовать ФК «Рубин»

Нападающий ХК Казани «Ак Барса» Лукоянов предложил переименовать ФК «Рубин»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов пошутил на тему переименования казанский спортивных клубов. В интервью РИА «Новости» он заявил, что все можно назвать «Ак Барсом» и убрать название «Рубин», а также напомнил, что стадион как раз тоже носит название «Ак Барс Арена», в связи с чем и нужно также назвать команду.

Напомним, что ранее тренер регбийной команды «Стрела» Джей Пи Нил на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым предложил переименовать команду в «Ак Барс».

На данный момент нейминг, связанный с брендом «Ак Барс», используют казанские команды по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, хоккею на траве и женскому волейболу.