Разгромили команду Ирана: в Казани завершился товарищеский матч женских сборных

Женская сборная России по футболу 14 июля разгромила Иран в товарищеском матче в Казани

На Центральном стадионе Казани подошел к концу товарищеский матч между женскими сборными по футболу Россиии Ирана. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

Счет открыла уроженка Татарстана Алсу Абдуллина на 28-й минуте первого тайма. За ней гол в ворота противника, уже на 37-й минуте, забила Анна Беломытцева. А на 48-минуте еще один гол принесла Валерия Бизенкова.

Во время второго тайма Наталья Машина забила гол на 83-й минуте. На стадионе за игрой наблюдали 5 840 человек.