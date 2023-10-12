Прервали серию поражений: «Нефтехимик» одержал победу над подмосковным «Витязем»

В Нижнекамске «Нефтехимик» прервал трехматчевую серию поражений победой над «Витязем»

В Нижнекамске хоккейный клуб города «Нефтехимик» разгромил у себя дома подмосковный «Витязь» в матче чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Этой победой команда Татарстана смогла прервать серию поражений в лиге, которая тянулась на протяжении трех матчей.

Завершился матч со счетом 3:0. Первый гол был забит Андреем Белозеровым в первом периоде, второй - Булатом Шафигуллиным в начала второй двадцатиминутки, а третий - Лукашем Клоком, который отличился уже в третьем периоде.

На данный момент «Нефтехимик», несмотря на победу, которая была им одержана, остается в подвале турнирной таблицы Восточной Конференции.