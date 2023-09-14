Право на Ранджелковича принадлежит «Олимпиакосу»: «Рубин» подпишет контракт с экс-игроком «Урала»

ФК Казани «Рубин» подпишет контракт с экс-игроком «Урала» Лазаром Ранджелковичем

Футбольный клуб Казани «Рубин» подпишет контракт с сербским полузащитником Лазаром Ранджелковичем. Ранее он играл в команде екатеринбургского «Урала». Уже в ближайшее время 26-летний спортсмен продолжить свою карьеру в казанской команде. Известно, что заинтересован в этом главный тренер ФК «Рубин» Рашид Рахимов.

Напомним, что право на Лазаря Ранджелковича принадлежит «Олимпиакосу». За игрока будет заплачено полтора миллиона евро. Ранее спортсмен играл в составе испанского «Леганеса» и сербского «Радничика».