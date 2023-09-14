Перестает быть событием: Александр Кожевников высказался о «Зеленом дерби»

По мнению Александра Кожевникова «Зеленое дерби» перестает быть событием в КХЛ

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «зеленое дерби» между уфимским «Салават Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» в Фонбет Континентальной хоккейной лиге теряет свою значимость и интерес. Он заявил, что есть риск потерять гордость КХЛ - «зеленое дерби». С его слов, раньше для Лиги встречи «Салавата» и «Ак Барса» были центральными, болельщики ждали их с нетерпением, спорили. Сегодня же «зеленое дерби» вряд ли будет центральным и, к примеру, встреча лидеров Запада - «Торпедо» и «Куньлуня» вызовет не меньший интерес точно.

Кожевников заявил «Russia-Hockey.ru», что Уфа на фоне Казани выглядит сиротливо, а к «Салавату» много вопросов, так как у команды средний состав, а узнаваемые и те, что соответствуют высоким стандартам «Салавата», он считает, только два игрока - защитник Панин и форвард Хмелевски.