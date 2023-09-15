Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

«Отдавал всего себя»: перешедший в «Родину» обратился к болельщикам «Рубина»

Перешедший в «Родину» Бакаев обратился к болельщикам клуба Казани «Рубин»
«Отдавал всего себя»: перешедший в «Родину» обратился к болельщикам «Рубина»

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Полузащитнику Солтмурад Бакаев, который перешел в московскую «Родину», обратился к болельщикам «Рубина». Спортсмен заявил, что ему нелегко далось это решение, однако он уверен, что оно является правильным.

Футболист рассказал, что каждую минуту, проведенную в футболку «Рубина» на поле, он отдавал всего себя и бился за эмблему, за тех, кому не безразличен клуб.

Напомним, что в другой клуб футболист перешел на правах аренды. Играть за него он будет до конца сезона с последующим правом выкупа. В этом сезоне Бакаев три раза выходил на игры за ФК Казани «Рубин», мячей у него на счету нет.

Напомним, что игроком казанского клуба стал сербский полузащитник Лазар Ранджелович. Контракт со спортсменом рассчитан до конца 2023 года. Футболист будет играть под седьмым номером.

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