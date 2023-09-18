Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

«Мне нравится российский футбол»: Лазар Ранджелович рассказал о принятом решении и игре

Лазар Ранджелович рассказал о принятии решения по переходу в «Рубин» и прошедшей игре
«Мне нравится российский футбол»: Лазар Ранджелович рассказал о принятом решении и игре

«ФК "Рубин" Казань» во Вконтакте

Подписаться в Telegram

Сербский нападающий, недавно перешедший в казанский «Рубин» Лазар Ранджелович ответил на вопросы о его решении подписать контракт с футбольным клубом. С его слов, в последние дни окна появилось предложение от «Рубина» и много времени на принятие решения ему не требовалось, так как ранее он уже играл в России.

«Мне нравится российский футбол, мне нравятся здесь стадионы. Решение принял быстро», - передает его слова evening-kazan.ru.

Футболит также прокомментировал и игру с «Зенитом», которая завершилась накануне со счетом 3:0 не в пользу казанцев. С его слов, команда могла бы добиться большего - соперник смог воспользоваться моментами, которые были им созданы, а «Рубин» - нет.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

14 часов назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Новости Казани

23 часа назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

уничтожение тараканов в москве всех как много лет человечество теперь с тараканами теперь и не

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

металлоконструкции из профильной трубы в Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Казани

день назад

В Казани пьяный 24-летний парень на каршеринге врезался в столб, уходя от погони ГИБДД

Новости Татарстана

18 часов назад

17 сентября в Казани не будут продавать алкоголь

Спортивные новости Казани

16 минут назад

«Два гола в течении трех минут»: «Рубин» в матче с «Зенитом» потерпел второе поражение подряд
Лонгриды
2 дня назад

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Спортивные новости Казани

11 минут назад

«Мне нравится российский футбол»: Лазар Ранджелович рассказал о принятом решении и игре

Спортивные новости Казани

3 часа назад

«Открыл личный счет»: бывший нападающий «Ак Барса» забросил первую шайбу за «Коламбус Блю Джекетс»

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане выросло число разводов

Новости Казани

12 часов назад

«Зенит» выиграл у «Рубина» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Закроют на три года: в Казани проведут капремонт Закабанной мечети
Новости Казани
56 минут назад

Закроют на три года: в Казани проведут капремонт Закабанной мечети

Новости Татарстана

21 час назад

Радимов думает, что «Рубин» доставит неприятности «Зениту» в матче РПЛ

Новости Казани

день назад

Движение по улице Толстого в Казани временно ограничат

Новости Казани

2 дня назад

В Казани закончился бензин у частных АЗС
Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году