«Мне нравится российский футбол»: Лазар Ранджелович рассказал о принятом решении и игре

Лазар Ранджелович рассказал о принятии решения по переходу в «Рубин» и прошедшей игре

Сербский нападающий, недавно перешедший в казанский «Рубин» Лазар Ранджелович ответил на вопросы о его решении подписать контракт с футбольным клубом. С его слов, в последние дни окна появилось предложение от «Рубина» и много времени на принятие решения ему не требовалось, так как ранее он уже играл в России.

«Мне нравится российский футбол, мне нравятся здесь стадионы. Решение принял быстро», - передает его слова evening-kazan.ru.

Футболит также прокомментировал и игру с «Зенитом», которая завершилась накануне со счетом 3:0 не в пользу казанцев. С его слов, команда могла бы добиться большего - соперник смог воспользоваться моментами, которые были им созданы, а «Рубин» - нет.