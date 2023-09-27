«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барс» Билялетдинов планирует завершать карьеру
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Внук главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова, защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант», когда, по его мнению, его дедушка завершит карьеру.
Ведущий задает молодому человек вопрос о том, может ли кто-то в семье повлиять на Билялетдинову, сказать тренеру, что он уже выиграл и, проведя столько лет в хоккее, может отдохнуть и посвятить себя семье.
Александр Романов заявил, что ему уже множество раз говорили об этом, однако сам Билялетдинов не прислушивается к советам родных. Он отметил, что тренер отдал хоккею всю свою жизнь и эта деятельность перестала для него быть просто работой - в хоккей у Билялетдинова, со слов его внука, уходят все здоровье и все эмоции.
При этом внук тренера отмечает, что наставник «Ак Барса» уже хочет закончить - хоть этот сегозн и может оказаться не последним, все же сейчас уже закат его карьеры как тренера.
«Он сейчас идет за кубком. Ловите кайф, пока есть возможность смотреть на этот хоккей. Когда уйдет Зинэтула Зайдарович, то не будет такого хоккея».