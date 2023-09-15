Контракт на четыре года: «Рубин» объявил о переходе сербского полузащитника Николы Чумича

ФК Казани «Рубин» объявил о переходе сербского полузащитника Николы Чумича

Футбольный клуб Казани «Рубин» сообщил о переходе в команду сербского атакующего полузащитника Николы Чумича.

Ранее спортсмен выступал на «Войводину». Контракт с футбольным клубом Казани был подписал на четыре года. Играть в «Рубине» Никола Чумич будет под номером 24. Сумма трансфера официальными источниками названа не была.

Сербский футболист ранее выступал за такие клубы, как «Металац», «Слобода Ужице», «Раднички» - все они сербские. Футболит также играл в Греции за «Олимпиакос», за испанский «Спортинг Хихон» и за швейцарский «Люцерн».

Ранее также стало известно, что сербский полузащитник Лазар Ранджелович тоже стал игроком казанского ФК «Рубин». Контракт с ним был подписан до конца 2023 года. Спортсмен будет выходить на игры под седьмым номером.