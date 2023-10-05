Хозяева являются серьезными фаворитами: в Казани пройдет матч «Ак Барса» и «Авангарда»

В Казани «Ак Барс» сыграет 5 октября против «Авангарда» в матче чемпионата КХЛ

В Казани на льду «Татнефть Арены» 5 октября сыграют ХК «Ак Барс» и «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало матча в 19:00 по Москве, а посмотреть игру в прямом эфире можно будет на официальном сайте КХЛ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что хозяева являются серьезными фаворитами и поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет около 51% вероятности. Выигрыш гостей доступен на 3.60 (26%), а котировка на ничью - 4.10 (23%), передает sport-express.ru.