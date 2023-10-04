«Будем работать, надо исправляться»: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение «Северстали»

Тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение от «Северстали» в Казани 3 октября

Главный тренер хоккейного клуба Казани «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команде «Северсталь» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Он заявил, что по игре есть вопросы, а также определенные проблемы, которые пока что не удается решить.

«Будем работать, надо исправляться. Все понимаем, ребята стараются, но есть определенные вопросы».

Один из факторов, которые повлиял на итог матч - большое количество потерь, которые допускали «Ак Барсом».

Тренер прокомментировал и игру отдельных спортсменов. На вопрос про Никиту Евсеева, который допустил в этом матче примерно ту же ошибку, что и ранее в игре с «Амуром», что ему пока что не хватает опыта. Возможно, отмечает Билялетдинов, он пока не готов играть на этом уровне. Однако, больше тренера беспокоит, что ошибаются другие - ему хотелось бы. чтобы опытные игроки не допускали таких ошибок.