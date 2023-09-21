Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба

Фанаты ФК Казани «Рубин» требуют отставки главного тренера после очередного поражения
«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба

pixabay

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Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» вновь потребовали отставки главного тренера клуба Рашида Рахимова, о чем они пишут в комментариях в спортивных телеграм-каналах.

Напомним, что «Рубин» в матче четвертого группового этапа Кубка России проиграл «Ростову». Если основное время завершилось со счетом 1:1, то вот серия пенальти оказалась решающий - 4:2 в сторону ростовчан. На данный момент казанцы замыкают таблицу группы Б.

В телеграм-канале «Рубина», в комментариях к публикациям о поражении, пользователи призывают Рашида Рахимова уйти в отставку. Часть пользователей также оказалась возмущена, что в серии послематчевых ударов били оборонительные игроки.

В телеграм-канал «Рубин Гудс» даже был опубликован опрос среди подписчиков: стоит ли увольнять Рахимова. В нем приняли участие 1 243 человека, среди которых 22% проголосовали за то, что Рахимов должен остаться, а 78% - что должен уйти.

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