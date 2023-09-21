«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба

Фанаты ФК Казани «Рубин» требуют отставки главного тренера после очередного поражения

Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» вновь потребовали отставки главного тренера клуба Рашида Рахимова, о чем они пишут в комментариях в спортивных телеграм-каналах.

Напомним, что «Рубин» в матче четвертого группового этапа Кубка России проиграл «Ростову». Если основное время завершилось со счетом 1:1, то вот серия пенальти оказалась решающий - 4:2 в сторону ростовчан. На данный момент казанцы замыкают таблицу группы Б.

В телеграм-канале «Рубина», в комментариях к публикациям о поражении, пользователи призывают Рашида Рахимова уйти в отставку. Часть пользователей также оказалась возмущена, что в серии послематчевых ударов били оборонительные игроки.

В телеграм-канал «Рубин Гудс» даже был опубликован опрос среди подписчиков: стоит ли увольнять Рахимова. В нем приняли участие 1 243 человека, среди которых 22% проголосовали за то, что Рахимов должен остаться, а 78% - что должен уйти.